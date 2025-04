Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 09.04.2025

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Versuchter Diebstahl von Fahrrad; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Montag 15.55 Uhr und Dienstag 06.55 Uhr haben Unbekannte versucht, "Am Bahnhof" in Eschwege ein Fahrrad zu klauen. Die Täter scheiterten bei dem Versuch, im Bereich der Fahrradgarage die Kette eines dort angeketteten Rades aufzubrennen. Die Täter richteten hier lediglich geringen Sachschaden am Schloss an. Hinweise unter 05651/925-0.

Geldbörsendiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Am Dienstag ist einer 61-jährigen Frau aus Eschwege beim Einkaufen die Geldbörse aus der Handtasche heraus gestohlen worden. Die Frau befand sich gegen 09.55 Uhr im Aldi in der Dünzebacher Straße in Eschwege. In einem unbeobachteten Moment gelang es den Dieben die Geldbörse der Frau mit Bargeld, Kreditkarten und Ausweisdokumenten aus der mitgeführten Handtasche zu stehlen. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Eschwege entgegen unter 05651/925-0.

Polizei Sontra

Wildunfall

Ein 34-jähriger Autofahrer aus Sontra erfasste am Dienstagabend gegen 23.45 Uhr ein Reh, als er auf der L 3249 von Eltmannsee in Richtung Diemerode unterwegs war. Das Tier war nicht mehr auffindbar, der Schaden ist mit 200 Euro glücklicherweise gering.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfallflucht, Fußgänger verletzt; Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagmorgen ist ein aus Gudensberg stammender 49-jähriger Fußgänger um 09.50 Uhr im Bereich der Unterführung Leipziger Straße /Bergstraße von einem unbekannten Radfahrer angefahren worden und dabei zu Fall gekommen. Der Radfahrer befuhr die Unterführung aus Richtung Stadtmitte kommend in Richtung Bergstraße, kollidierte mit dem vor der Unterführung stehenden Fußgänger und fuhr danach davon, ohne sich um den gestürzten Fußgänger zu kümmern. Der 49-Jährige erlitt leichte Sturzverletzungen u.a. in Form von Prellungen und Schürfwunden und wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Dazu entstand ein Sachschaden von 150 Euro an der Kleidung des 49-Jährigen. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau, die wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt, unter 05602/9393-0.

Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen

Am frühen Dienstagabend haben die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau gegen einen 23-Jährigen und einen 22-Jährigen strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen, nachdem diese mehrfach den Hitlergruß gezeigt haben sollen. Eine Zeugin hatten den Vorfall beobachtet und dokumentiert. Die Beamten waren von den Tatverdächtigen zunächst selbst verständigt worden, weil sie sich durch die betreffende Zeugin unberechtigt fotografiert/gefilmt fühlten. Bei der Überprüfung vor Ort stellte sich den Beamten der Sachverhalt jedoch wie beschrieben dar, so dass diese die Personalien der Beteiligten feststellten und entsprechende Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen einleiteten.

Polizei Witzenhausen

Fahrradfahrer gestürzt und leicht verletzt

Ein 50-Jähriger aus Witzenhausen ist am Dienstagnachmittag ohne Fremdeinwirkung mit seinem Fahrrad zu Fall gekommen, als er um 15.35 Uhr in Gertenbach die Bahnhofstraße in Richtung Mündener Straße befuhr. Laut Unfallbericht der Beamten aus Witzenhausen geriet der Mann durch eine ruckartige Lenkbewegung mit seinem Mountainbike gegen einen Bordstein und kam dadurch letztlich zu Fall. Der 50-Jährige zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu, benötigte zunächst jedoch keine ärztliche Versorgung. Ein Schaden von 30 Euro entstand außerdem an der Kleidung des Radfahrers.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell