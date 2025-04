Polizei Eschwege

POL-ESW: Portemonnaie geklaut und anschließend Geld mit geklauter Kreditkarte abgehoben; Polizei bittet um Hinweise

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Wie heute bei der Polizei in Eschwege angezeigt wurde, ist eine 83-jährige Seniorin aus Meinhard am gestrigen Mittwoch im Aldi-Lebensmittelmarkt in der Niederhoner Straße Opfer eines Geldbörsendiebstahls geworden. Die Dame hatte ihre Geldbörse in einer Handtasche auf dem Einkaufswagen (Sitzschale) deponiert, wo die unbekannten Diebe sie sich in einem unbeobachteten Moment aneignen konnten. Der Diebstahl ereignete sich am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr. Geklaut wurde die Geldbörse samt Ausweisdokumenten, Krankenversicherungskarte, Kreditkarten sowie einem dreistelligen Bargeldbetrag.

>>>2000 Euro mit Kreditkarte im "Kaufland" abgehoben

Kurz darauf, am Mittwochnachmittag etwa gegen 16.37 Uhr, gelang es den Dieben noch mittels der geklauten Kreditkarte einen Bargeldbetrag in Höhe von 2000 Euro von einem Geldautomaten der Sparkasse im Einkaufsmarkt "Kaufland" in der Thüringer Straße in Eschwege abzuheben.

Die Polizei in Eschwege, wo die beiden im Zusammenhang stehenden Fälle weiter bearbeitet werden, bitten hier um Hinweise unter 05651/925-0.

>>>Tipps zur Vermeidung eines Geldbörsendiebstahls in Discountern, Lebensmittelmärkten und Kaufhäusern:

-Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

-Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

-Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

-Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

-Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

-Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

-PIN/Passwörter für Kredit- und Scheckkarten sollten nicht im Portemonnaie aufbewahrt werden.

