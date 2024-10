Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Flucht vor Kontrolle - Zeugen gesucht

Hankensbüttel (ots)

Am Morgen des heutigen Dienstags führten zwei Beamte der Polizei Wittingen in Hankensbüttel eine Schulwegüberwachung durch. Hierzu kontrollierten sie ab 07:35 Uhr an einer Grundschule in der Schulstraße. Etwa eine halbe Stunde nach Beginn der Kontrolle sollte auch ein grauer Skoda kontrolliert werden. Der Fahrer hielt jedoch nicht, sondern versuchte, sich mit erhöhter Geschwindigkeit der Kontrolle zu entziehen. Die Beamten nahmen die Verfolgung des Fahrzeugs auf. Die Fahrt führte unter anderem über die Bahnhofstraße, die Celler Straße und die Mühlenstraße. Bereits dabei kam es zu gefährlichen Situationen mit anderen Verkehrsteilnehmern, ausgelöst durch die Fahrweise des Skoda. Im Fahrenkamp musste eine Fußgängerin von der Fahrbahn zurück auf den Bürgersteig springen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Im Verlauf des Fahrenkamps konnten die Beamten die Fahrt des Skoda schließlich stoppen. Bei der Kontrolle des 48-jährigen Fahrers stellte sich heraus, dass dieser mit 0,88 Promille alkoholisiert und zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Die Ermittlungen führt die Polizei Wittingen, es werden Zeugen der Verfolgungsfahrt und andere Verkehrsteilnehmer gesucht, die durch die Fahrweise des Skoda gefährdet wurden. Speziell die Dame, die auf den Fußweg springen musste, wird gebeten, sich als Zeugin zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05831 25200 entgegengenommen.

