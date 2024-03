Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Hinweise nach Verkehrsunfall gesucht

Arnsberg (ots)

Am Mittwoch gegen 13:45 Uhr ereignete sich in der Grafenstraße in Arnsberg vermutlich ein Verkehrsunfall. Ein weißes Auto fuhr auf der Grafenstraße in Richtung Henzestraße. Möglicherweise wurde ein am Fahrbahnrand geparktes Auto beschädigt. Die Unfallbeteiligungen sind Gegenstand der Ermittlungen des Verkehrskommissariats. Zeugen, die Angaben zu einer entsprechenden Beteiligung eines Fahrzeugs und zum vermeintlichen Unfallhergang machen können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90200 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell