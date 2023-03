POL-PIBIN: Vollendeter Enkeltrickbetrug - bitte Vorsicht!

Bingen (ots) - Waldalgesheim, 11.03., 17:00 Uhr - 12.03., 16:00 Uhr, Kleingartenanlage. Ein Mitteiler meldete den Einbruch in mehrere Grundstücke einer Kleingartenanlage. Vor Ort trafen die Beamte zahlreiche Gartengrundstücksbesitzer an. Viermal hatten Unbekannte das Vorhängeschloss der Zäune aufgebrochen. Diverse Gegenstände, die entwendet wurden, fanden die Besitzer in einem nahegelegenen Weg wieder auf. Die ...

