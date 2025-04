Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 11.04.2025

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstag zur Anzeige gebracht wurde die Beschädigung an einem roten Pkw Toyota Yaris, der zwischen vergangene Woche Freitag (04.04.2025) 16.00 Uhr und dem gestrigen Donnerstag 11.00 Uhr in der Töpfergasse in Eschwege abgestellt war. Die Beschädigung(Schadenshöhe 350 Euro) befindet sich an der linken Fahrzeugseite im Bereich des Außenspiegels und rührt von einem Unfallgeschehen her. Die Polizei in Eschwege hat dementsprechende Ermittlungen nach dem flüchtigen Verursacher aufgenommen und bittet um Hinweise unter 05651/925-0.

Von der Fahrbahn abgekommen; Schaden 3000 Euro

Ein 44-jähriger Autofahrer aus Wehretal ist am Donnerstag um 18.30 Uhr aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Leiplanke kollidiert. Der Unfall ereignete sich auf der Bundesstraße B 27, welche der 44-Jährige von Eltmannshausen in Richtung Reichensachsen befuhr. Bei der Kollision entstand am Auto des 44-Jährigen ein Schaden von 2000 Euro, wodurch der Wagen zudem nicht mehr fahrbereit war. Der Schaden an der Leitplanke schlägt mit 1000 Euro zu Buche.

E-Scooter geklaut; Polizei sucht Zeugen

Im Schützengraben in Eschwege ist ein E-Scooter der Marke "Ninebot" (Model 2115) im Wert von 350 Euro geklaut worden. Der Roller war mit dem Versicherungskennzeichen 923 HXK versehen und war mittels Fahrradschloss gesichert vor einem Mehrfamilienhaus abgestellt. Der Diebstahl ereignete sich am Donnerstag um 20.17 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Schornsteinbrand; Feuerwehr rückt zweimal zur gleichen Örtlichkeit aus

Am Donnerstag rückte die Feuerwehr gleich zweimal wegen eines Schornsteinbrandes zu ein- und derselben Örtlichkeit in Meißner-Weidenhausen aus. Am Mittag wurde die FW erstmals gegen 12.30 Uhr zu dem Kaminbrand in einem Fachwerkwohnhaus in der südlichen Ortslage gerufen, wo neben den Einsatzkräften der Feuerwehr auch die Polizei, der zuständige Schornsteinfeger und auch vorsorglich weitere Feuerwehrkräfte u.a. mit Drehleiter anfordert wurden. Nach Durchführung der Kehrarbeiten des Schornsteinfegers konnte der Einsatz dann jedoch relativ schnell für beendet erklärt werden, Personen und Gebäude waren nicht zu Schaden gekommen. Eine erneute Verständigung der Feuerwehr erfolgte dann mit gleichem Einsatzort gegen 19.21 Uhr. Die Wehren aus Weidenhausen, Abterode und Wellingerode mussten in dem zweiten Einsatz dann ein Glutnest beseitigen, welches z. T. aus einem Nebenschacht des betreffenden Schornsteins durch einen Deckenbalken in die Küche des Hauses gefallen waren. Um sich des Glutnestes gänzlich annehmen zu können, mussten u.a. die Deckenbalken mit technischen Gerätschaften aufgebohrt und Putz abgelöst werden. Neben der Polizei und den Einsatzkräften der Feuerwehr waren vorsorglich auch Rettungskräfte im Einsatz, Personen kamen jedoch erneut nicht zu Schaden. Ein Schaden am Inventar des Hauses beläuft sich im zweiten Einsatz nach ersten Schätzungen auf 15.000 Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Kabel im Wert von 1000 Euro geklaut; Polizei sucht Zeugen

Die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau haben Ermittlungen zu einem Diebstahl in Retterode aufgenommen. Dort haben Unbekannte in der Straße "Hinter den Höfen" vom Gelände eines Betriebes für Containerservice und Brennstoffhandel aus einer abgestellten Gitterbox ca. 500 kg Kabelschnitte im Wert von 1000 Euro geklaut. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Dienstag 19.00 Uhr und Mittwoch 12.00 Uhr Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0.

Verkehrsteilnehmer unter dem Einfluss von THC (1)

In Hessisch Lichtenau hielten die Beamten der dortigen Polizeistation einen 18-Jährigen aus Waldkappel in seinem Pkw an und unterzogen ihn einer Kontrolle. Der junge Mann war am Donnerstag gegen 22.30 Uhr auf der Fürstenhagener Straße unterwegs. Wegen des Verdachts auf Betäubungsmittel, was sich in einem positiven Vortest hinsichtlich der Substanz THC bestätigte, musste sich der 18-Jährige einer Blutentnahme unterziehen. Ermittlungen wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss wurden eingeleitet.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsteilnehmer unter dem Einfluss von THC (2)

In einer ähnlichen Sache Ermittlungen eingeleitet haben auch die Beamten aus Witzenhausen, die am Donnerstag um 20.50 Uhr einen 29-Jährigen auf einem E-Scooter kontrollierten. Der Mann war im Bereich "Am Brauhaus"/Philosophenweg unterwegs, als die Beamten auf ihn aufmerksam wurden. Auch in diesem Fall erfolgte eine Blutentnahme aufgrund eines positiven Vortests bzgl. THC. Neben den Ermittlungen wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss kommen hier noch Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz hinzu, das der Roller nicht versichert war.

Trickdiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Zu einem Trickdiebstahl vor dem Aldi-Markt in der Straße "An der Bohlenbrücke" in Witzenhausen kam es am gestrigen Donnerstag. Um 11.30 Uhr wollte eine 80-jährige Dame den Markt zum Einkauf betreten, wurde vor dem Eingangsbereich dann aber von einer Frau angesprochen. Diese Frau bat die Seniorin, ihr aus einem vor dem Eingang befindlichen Regal Blumen zu reichen. Als die ältere Dame sich dazu herabbeugte um in das untere Regal zu greifen, gelang es der anderen Frau unbemerkt, die Geldbörse der 80-Jährigen aus deren Jackentasche zu klauen. Der Diebstahl fiel der Rentnerin erst später während des Einkaufs im Markt auf. In dem Portemonnaie befanden sich Ausweisdokumente, ein Führerschein, eine EC-Karte, die Krankenkassenkarte und etwa 170 Euro. Außer dass die tatverdächtige Frau ca. 60 Jahre alt war und akzentfreies Deutsch sprach, können zu der Tatverdächtigen keine weiteren Angaben gemacht werden. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Kupferdiebstahl im Wert von 1500 Euro; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben zwischen Donnerstag 17.00 Uhr und Freitag 06.45 Uhr in Neu-Eichenberg Kupfer im Wert von 1500 Euro geklaut. Die Täter verschafften sich dazu Zutritt auf das Gelände eines Containerhandels in der Ladestraße und öffneten dann z.T. mit Gewalt die auf dem Gelände befindlichen Lagerhallen. Aus einer der Hallen entwendeten die Täter dann das Metall. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Wildunfälle im Werra-Meißner-Kreis

Am gestrigen Donnerstag kollidierte ein 19-jähriger Autofahrer aus Wanfried mit einem Reh, als er gegen 22.35 Uhr die Landesstraße L 3244 von Aue in Richtung Niederdünzebach befuhr. Dabei entstand ein Schaden von 1500 Euro.

Ein Schaden von 3000 Euro entstand außerdem an einem Taxi, das von einem 68-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf gefahren wurde. Um 00.50 Uhr in der Nacht zu Freitag befuhr der 68-Jährige die Landesstraße L 3424 von Langenhain in Richtung Eschwege, wo es zur Kollision mit einem Reh kam, welches anschließend davonlief.

Um 05.40 Uhr am Freitagmorgen erfasste ein 49-jähriger Autofahrer auf der B 451 von Trubenhausen in Richtung Großalmerode ein Reh, was dadurch zu Tode kam. Der Schaden an dem Wagen des Mannes wird mit ebenfalls 3000 Euro angegeben.

Mit einem Reh kollidierte auch eine 59-jährige Autofahrerin aus Waldkappel, die am Freitagmorgen um 06.05 Uhr auf der Landesstraße L 3243 von Germerode in Richtung Abterode unterwegs war. Das Reh überlebte den Aufprall nicht, der Schaden am Auto beläuft sich hier auf 1000 Euro.

Nachgemeldet wird zudem ein Wildunfall vom Mittwochmorgen um 06.15 Uhr. Ein 29-jähriger Autofahrer aus Sontra erfasste zur besagten Zeit einen Waschbär, als er auf der Kreisstraße K 28 von der Anschlussstelle B 400 in Richtung Sontra unterwegs war. Das Tier verendete noch am Unfallort, der Unfallschaden wird mit 600 Euro angegeben.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

