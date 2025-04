Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 22.04.25 (2)

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Dieseldiebstahl

Vom Parkplatzgelände der ehemaligen Gaststätte "Wendemuth" in Eltmannshausen wurde über die Osterfeiertage aus mehreren Fahrzeugen der Dieselkraftstoff entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sich die Täter von der Mühlenstraße über den dort verlaufenden "Schweinsbach" auf das Gelände und öffneten gewaltsam die Tanks eines Traktors, eines Lkws und von drei Arbeitsmaschinen. Insgesamt wurden auf diese Weise ca. 550 Liter Diesel aus den Tanks abgezapft und entwendet. Um mit der Beute den "Schweinsbach" zu überwinden, wurde durch die Täter eine vorgefundene "Grabenbrücke" über den Bach gelegt, um ein dort abgestelltes Transportfahrzeug zu erreichen. Der Gesamtschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung an Zirkuszelt

In der Nacht vom 20./21.04.25 wurde in der Bleichgasse in Witzenhausen ein dort aufgestelltes Zirkuszelt (Kinder- und Jugendzirkus) durch Unbekannte beschädigt. Diese begaben sich auf das Gelände am Werraufer und lösten neun der 18 Ratschen, mit denen das Zelt um die Stahlmasten gespannt war. Daraufhin stürzte das Zelt ein, wodurch Kosten von ca. 220 EUR für den Wiederaufbau entstanden. Im Zelt befanden sich zu dieser Zeit keine Personen, so dass auch niemand gefährdet wurde.

Einbruch in Lagerhalle

Zwischen dem 19.04.25, 12:00 Uhr und dem 22.04.25, 09:15 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Gelände in der Eichsfelder Straße in Neu-Eichenberg-Bahnhof. Dort wurde die Tür einer Lagerhalle gewaltsam geöffnet. Aus den Kellerräumen wurden mehrere Angelgeräte sowie zwei Komplettsätze Autoreifen entwendet. Der Gesamtschaden wird mit ca. 1800 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

