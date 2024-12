Feuerwehr Rostock

Feuerwehr Rostock: Arbeitsunfall erfordert Spezialeinsatz der Höhenrettung

Rostock - Peez (ots)

Am Vormittag des 10.12.2024 wurde die Feuerwehr Rostock gegen 11 Uhr zu einem schweren Arbeitsunfall auf einem Betriebsgelände in Rostock Peez alarmiert. Eine Person war bei Dacharbeiten aus etwa vier Metern Höhe vom Dach in die darunterliegende gestürzt und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Nach Eintreffen der Einsatzkräfte übernahm der Rettungsdienst die medizinische Erstversorgung. Zeitgleich begannen die Einheiten der Feuerwehr mit der Sicherung der Unfallstelle und den Vorbereitungen für eine schonende Rettung. Aufgrund der besonderen Lage wurde das Team der Speziellen Rettung aus Höhen und Tiefen (SRHT) hinzugezogen.

Das SRHT-Team setzte eine Schleifkorbtrage ein, in der der Patient sicher gelagert wurde. Mithilfe eines auf dem Gelände vorhandenen Krans konnte der Verletzte schonend aus dem Bereich gerettet werden. Der gesamte Rettungsvorgang erforderte präzise Zusammenarbeit zwischen den Höhenrettern, dem Rettungsdienst und den unterstützenden Eisatzkräften der Feuerwehr. Nach erfolgreicher Rettung wurde der Patient an den Rettungswagen übergeben und in eine Klinik transportiert.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuerwache 3, ergänzt durch Tanklöschfahrzeuge der Feuerwachen 1 und 2, die Spezialkomponente der Höhenrettung mit dem Gerätewagen SRHT, sowie die Freiwillige Feuerwehr Gehlsdorf. Insgesamt waren 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes vor Ort. Der Einsatz konnte nach knapp einer Stunde erfolgreich beendet werden.

Zur Unfallursache ermittelt die Polizei.

