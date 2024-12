Feuerwehr Rostock

Feuerwehr Rostock: Feuerwehr rettet Person beim Wohnungsbrand in Evershagen

Rostock-Evershagen (ots)

In den frühen Morgenstunden (4.41 Uhr) wurde die Feuerwehr Rostock zu einem Wohnungsbrand in der Bertolt-Brecht-Straße alarmiert. Das Feuer brach in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Hochhauses aus und erforderte ein umfangreiches Einsatzaufgebot.

Bereits bei Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung eines ausgedehnten Wohnungsbrandes. Ein Trupp unter Atemschutz wurde umgehend zur Brandbekämpfung eingesetzt. Parallel dazu erfolgte die Rettung einer Person aus der Brandwohnung mittels Drehleiter.

Durch das schnelle und gezielte Eingreifen der Einsatzkräfte konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht werden, wodurch eine weitere Ausbreitung auf angrenzende Wohnungen verhindert wurde. Im Anschluss an die Löscharbeiten wurde der Treppenraum intensiv belüftet und mehrere benachbarte Wohnungen auf potenziellen Raucheintrag hin überprüft. Die betroffene Wohnung ist jedoch aufgrund der erheblichen Brand- und Rauchschäden unbewohnbar.

Die gerettete Person wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert. Zur Klärung der Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Vor Ort waren die Löschzüge der Feuer- und Rettungswachen 1, 2 und 3, sowie die Freiwillige Feuerwehr Groß Klein und der Rettungsdienst mit Rettungswagen (RTW) und Notarzteinsatzfahrzeug (NEF.

Insgesamt waren 45 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes an der Bewältigung dieses Einsatzes beteiligt.

