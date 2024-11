Feuerwehr Rostock

Feuerwehr Rostock: Verkehrsunfall auf der Hamburger Straße - PKW nach Kollision in Vollbrand

Rostock - Reutershagen (ots)

Am heutigen Abend ereignete sich gegen 18:06 Uhr auf der Hamburger Straße stadtauswärts ein schwerer Verkehrsunfall. Ein PKW kollidierte mit einer Straßenlaterne und fing daraufhin Feuer. Die Feuerwehr Rostock rückte mit dem Löschzug der Feuerwache 1, zwei Rettungswagen (RTW) und einem Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) zur Einsatzstelle aus. Auch die Polizei war vor Ort. Die ersteintreffenden Kräfte konnten den Brand zügig löschen. Eine Person, die bei dem Unfall verletzt wurde, wurde nach medizinischer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Die Straßenlaterne wurde durch die Kollision schwer deformiert und musste von der Feuerwehr abgetrennt werden. Insgesamt waren 16 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Auch die Stadtwerke Rostock unterstützten vor Ort. Für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten, die etwa 1,5 Stunden in Anspruch nahmen, musste die Hamburger Straße stadtauswärts teilweise voll gesperrt werden.

