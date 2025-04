Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle; Unfallbeteiligte verletzt

Eschwege (ots)

Vorfahrt missachtet, zwei Verletzte

36.000 EUR Sachschaden und zwei Leichtverletzte sind die Folge eines Verkehrsunfalles, der sich gestern, um 13:33 Uhr, im Kreuzungsbereich des Bahnhofs Bad Sooden-Allendorf und der B 27 ereignete. Zur Unfallzeit befuhr ein 40-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit einem Pkw die B 27 in Richtung Eschwege. Im Kreuzungsbereich "Am Bahnhof"/ Bahnhofstraße ordnete sich der 40-Jährige auf die Linksabbiegerspur ein, um in die Bahnhofstraße abzubiegen. Dabei übersah er den auf der B 27 in nördliche Richtung fahrenden Pkw, der von einem 29-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf gefahren wurde. Durch die Wucht des Aufpralls entstand an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden. Die beiden Fahrer wurden zur weiteren Untersuchung/ Behandlung in das Krankenhaus gebracht. Die B 27 war während der Unfallaufnahme bis zur Abschleppung der Fahrzeuge voll gesperrt. Die Sperrung wurde gegen 15:45 Uhr wieder aufgehoben. Ebenfalls im Einsatz war die Straßenmeisterei, die sich um auslaufende Betriebsstoffe kümmerte.

Auf Gegenfahrbahn geraten, zwei Verletzte

Um 17:06 Uhr befuhr am gestrigen Nachmittag ein 41-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit einem Pkw die K 60 von Ellershausen in Richtung Ahrenberg. Dabei geriet er mit dem Fahrzeug aus nicht näher bekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn, wo es dann zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw kam, der von einem 25-jährigen Witzenhäuser gefahren wurde. Beide Fahrzeuge wurden dabei so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Fahrer wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

