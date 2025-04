Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 24.04.25

Polizei Eschwege

Gegen geparktes Auto gefahren

Um 04:22 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 42-Jähriger aus Wanfried mit einem Fahrrad die Mühlhäuser Straße (B 452) in Wanfried. Der unter Alkoholeinfluss stehende 42-Jährige übersah dabei einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw und fuhr gegen das Heck des Autos. Hierbei verletzte sich der Radfahrer leicht und wurde zu weiteren Behandlung in das Krankenhaus gebracht. Dort wurde auch eine angeordnete Blutentnahme durchgeführt, da der 42-Jährige bei einem durchgeführten Alkoholtest einen Wert von ca. 1,7 Promille aufwies. Am Pkw und Fahrrad entstand ein Sachschaden von ca. 1300 EUR.

Unfallflucht

Um 17:40 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 64-Jährige aus der Gemeinde Meißner mit ihrem Pkw die Werrastraße in Bad Sooden-Allendorf. Von dort bog sie dann in die Hilberlachstraße ein, wo sie sich im Einmündungsbereich zur B 27 auf die Linksabbiegerspur einordnete. Dort musste sie verkehrsbedingt anhalten. Auf die Rechtsabbiegerspur ordnete sich ein blauer Ford Focus ein, der beim Vorbeifahren den Pkw der 64-Jährigen touchierte. Anschließend fuhr der Fahrer des Fords weiter, ohne sich um den Sachschaden von ca. 1500 EUR zu kümmern. Hinweise: 05651/9250.

Gegen Verkehrsschild gefahren

Um 10:57 Uhr befuhr gestern Vormittag eine 56-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf die Kirchstraße in Bad Sooden-Allendorf. Im Einmündungsbereich zum "Marktplatz" beabsichtigte sie nach links abzubiegen und fuhr dabei gegen ein Verkehrsschild, das dadurch umknickte. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben.

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Um 21:30 Uhr wurde gestern Abend ein 18-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf auf einem E-Scooter fahrend durch eine Polizeistreife in der Bahnhofstraße der Kurstadt angehalten und kontrolliert, da an dem Scooter Versicherungskennzeichen für das Jahr 2023 angebracht waren. Dabei stellte sich auch heraus, dass der 18-Jährige unter dem Einfluss von THC stand, worauf die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Diebstahl eines Hinterrads

Am gestrigen Mittwoch wurde am Bahnhof in Bad Sooden-Allendorf das Hinterrad eines Fahrrades durch Unbekannte entwendet. Zwischen 07:10 Uhr und 15:20 Uhr hatte der Geschädigte das Rad an einem Zaum vor dem Bahnhof mit einem Kettenschloss gesichert abgestellt. Schaden: ca. 100 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 02:50 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 42-Jähriger aus Frankfurt am Main mit einem Pkw die B 27 in Richtung Cornberg. In der Gemarkung von Sontra kam es zum Zusammenstoß mit einem Dachs, der sich anschließend entfernte. Sachschaden am Pkw: ca. 500 EUR.

Polizei Witzenhausen

Versuchter Pkw-Diebstahl

Im Zusammenhang mit dem gestern gemeldeten versuchten Pkw-Diebstahl in Hundelshausen wurde bekannt, dass in der Nacht vom 22./23.04.25 in der Bergstraße in Hundelshausen versuchst wurde, einen weiteren Pkw (VW Touran) gewaltsam zu öffnen. Dadurch entstand an dem Fahrzeug ein Sachschaden von ca. 300 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

