POL-ESW: Pressebericht vom 29.04.25

Polizei Eschwege

Unfall beim Abbiegen

Um 09:25 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 69-Jähriger aus Eschwege mit einem Transporter die Walterstraße in Eschwege. Beim Abbiegen in eine Grundstückseinfahrt streifte der 69-Jährige mit seinem Fahrzeug einen am Fahrbahnrand verbotswidrig auf einer Sperrfläche geparkten Pkw, wodurch ein Sachschaden von ca. 3000 EUR entstand.

Unfallflucht

Um 17:40 Uhr ereignete sich gestern Nachmittag auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Dünzebacher Straße eine Unfallflucht, nachdem eine 53-Jährige aus der Gemeinde Meinhard beim Öffnen ihrer Fahrertür den daneben stehenden Pkw einer 23-Jährigen aus Eschwege beschädigte. Anschließend fuhr die 53-Jährige davon, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte sie entsprechend schnell ermittelt werden.

Wildunfall

Um 05:50 Uhr befuhr heute Morgen ein 48-Jähriger aus der Gemeinde Meißner mit seinem Pkw die L 3243 zwischen Abterode und Germerode. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Der Sachschaden am Auto wird mit ca. 2000 EUR angegeben.

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Um 19:40 Uhr wurde gestern Abend ein 21-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard auf einem Longboard fahrend durch die Polizei in Grebendorf angehalten und kontrolliert. Da das Board nach ersten Messungen ca. 40 km/h schnell fuhr (Elektroantrieb) wurde es wegen fehlenden Versicherungsschutz sichergestellt. Zudem stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von THC unterwegs war, was eine Blutentnahme zur Folge hatte.

Diebstahl eines Schulranzens

Um 15:45 Uhr wurde am gestrigen Nachmittag einem 10-Jährigen aus Eschwege der Schulranzen gestohlen. Das Schulkind hatte den Ranzen am Eschweger Stadtbahnhof abgestellt. In einem kurzen unbeaufsichtigten Moment entwendeten der oder die Täter den Ranzen in dem sich überwiegend Schulbücher befanden. Schaden: ca. 150 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Einbruch in Schutzhütte

In der Gemarkung von Wanfried-Altenburschla "Auf dem kurzen Eichholz" drangen unbekannte Täter in eine Schutzhütte ein, aus der diverse Gartengeräte sowie eine Handleuchte und Tischdecken entwendet wurden. Die Tat ereignete sich zwischen dem 10.04.25 und dem 27.04.25. Der Schaden wird mit ca. 150 EUR angegeben.

Einbruch in Gartenhaus

Zwischen dem 16.04.25 und dem 28.04.25, 19:00 Uhr drangen unbekannte Täter auf ein Gartengelände in der Verlängerung des "Schwalbenpfades" in Eschwege ein. Zunächst wurde das Vorhängeschloss der Gartentür "geknackt", um dann auf dem Gartengrundstück einen Schuppen und eine Gartenlaube aufzubrechen. Auch hier wurden die Vorhängeschlösser aufgebrochen. Entwendet wurden unter anderem zwei 5-Liter- Kanister Benzin, ein 5-Liter-Kanister Kettensägenöl, zwei Spaltäxte, diverses Werkzeug und ein Glas Saure Gurken. Der Gesamtschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben.

Auch aus dem Bereich der Kleingartenanlage "Am Schindeleich" in Eschwege wird ein weiterer Aufbruch eines Gartenhauses angezeigt. Mit einer Spitzhacke wurde die Gartenhütte aufgebrochen und anschließend durchsucht. Offenbar wurde nichts entwendet, so dass es beim Sachschaden von ca. 200 EUR bleibt. Die Tat wurde am 27.04.25, um 17:30 Uhr festgestellt.

Hinweise nimmt in allen Fällen die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Polizei Sontra

Wildunfälle

Um 05:05 Uhr befuhr heute früh ein 24-Jähriger aus Sontra mit einem Pkw die L 3423 zwischen Holzhausen und Nesselröden. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davonlief. Am Pkw entstand geringer Sachschaden von ca. 300 EUR.

In der Gemarkung von Sontra ereignete sich heute Morgen, um 05:26 Uhr, ein weiterer Wildunfall. Auf der B 27 wurde ein Reh von dem Pkw eines 36-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf erfasst. Das Tier überlebte den Aufprall nicht; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 5000 EUR.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Eine Unfallflucht ereignete sich gestern zwischen 10:00 Uhr und 14:30 Uhr auf dem Parkplatzgelände des Netto-Marktes in der Herderstraße in Witzenhausen. Vermutlich wurde beim Ein- oder Ausparken ein dort geparkter roter Pkw Seat Leon im linken Heckbereich angefahren und entsprechend beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Schaden: ca. 500 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

