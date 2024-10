Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Führungswechsel am Polizeipräsidium Hamm: Neue Leitung der Direktion Kriminalität

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hamm (ots)

Der 1. Oktober beweist es: Jedes Ende ist auch ein Anfang. Mit dem Abschied von Kriminaloberrätin Mareike Mentrup tritt Stefanie Teipel die Nachfolge als Leiterin der Direktion K am Polizeipräsidium Hamm an. Behördenleiter Thomas Kubera hat die 35-Jährige zum Dienstantritt herzlich willkommen geheißen.

Die examinierte Juristin ist 2019 über das Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei als Seiteneinsteigerin zur Polizei gekommen. Nach erfolgreichem Abschluss trat sie 2021 ihre Erstverwendung bei der Landratsbehörde Wesel an. Dort leitete die Kriminaloberrätin zuletzt die Kriminalinspektion 2 und sammelte zudem als stellvertretende Direktionsleiterin Führungserfahrung.

"Ich freue mich auf den Wechsel von einer Landratsbehörde an ein Polizeipräsidium", sagt Teipel an ihrem ersten Tag in Hamm. Nicht nur, weil die gebürtige Münsteranerin von ihrem Wohnsitz in Arnsberg nun wesentlich schneller an ihrem Arbeitsplatz ankommt. Sie blickt außerdem der Zusammenarbeit mit der Kriminalhauptstelle in Dortmund erwartungsfroh entgegen, die womöglich "größere, andere Themen" auf ihren Schreibtisch bringen werde als bislang.

Mareike Mentrup setzt ihre Karriere indes am Polizeipräsidium Essen fort. Nach vier Jahren als Direktionsleiterin in Hamm wird sie dort von nun an als Kriminalinspektionsleiterin wirken. Polizeipräsident Thomas Kubera hat Mentrup bereits in der letzten Septemberwoche mit aufrichtigem Dank und besten Wünschen verabschiedet. (jes)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell