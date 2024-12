Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fußgängerin durch Zusammenstoß leicht verletzt - Unfallverursacher flüchtig

Northeim (ots)

37191 Katlenburg-Lindau, OT Katlenburg, B241, Montag, 16.12.2024, 18.35 Uhr

NORTHEIM (mil)

Eine bislang unbekannte Person befuhr mit einem Pkw die Osteroder Straße von Dorste kommend in Richtung Northeim. Im Kreuzungsbereich Osteroder Straße/ Northeimer Straße bog die unbekannte Person nach rechts in Richtung Northeim ab und übersah hierbei die bevorrechtigte 33-jährige Fußgängerin, welche soeben bei anzeigendem Grünlicht die Straße überquerte. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der Fußgängerin, wodurch sich die 33-jährige an der Hand verletzte. Ohne den Pflichten als unfallbeteiligte Person nachzukommen, setzte die unbekannte Person ihre Fahrt fort.

Eine medizinische Erstversorgung vor Ort war nach eigenen Angaben der Fußgängerin erstmal nicht erforderlich.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder anderweitige sachdienliche Hinweise zu dem Pkw und/ oder der fahrzeugführenden Person machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell