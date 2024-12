POL-NOM: Maschinenbrand in einem Stoffverarbeitungsbetrieb

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Breite Straße, Montag, 16.12.2024, 07.00 Uhr NORTHEIM (mil) Ein 22-jähriger Mann wurde in der Nacht zu Montag von einem Bekannten beklaut. Der 26-jährige Mann übernachtete von Sonntag auf Montag bei dem 22-jährigen Geschädigten in Northeim. Bevor er am Montagmorgen die Wohnung wieder verließ, entwendete er noch einen niedrigen dreistelligen Geldbetrag aus der Geldbörse des Geschädigten. Der 22-jährige Mann erstattete nun Anzeige. ...

mehr