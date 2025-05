Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zusammenstoß zwischen Motorrad und Pedelec

Waldbröl (ots)

Schwere Verletzungen zog sich eine 16-jährige Pedelecfahrerin am 30. April (Mittwoch) bei einem Verkehrsunfall zu. Die 16-jährige Waldbrölerin war gegen 17:20 Uhr auf dem Geh und Radweg entlang der Schladerner Straße unterwegs. Auf Höhe einer Verkehrsinsel, unweit der Einmündung zur Straße Walberfeldstraße, wollte die 16-Jährige die Fahrbahn überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 43-jährigen Motorradfahrer aus Bonn, welcher auf der Schladerner Straße in Richtung Brölstraße fuhr. Beide Zweiradfahrer kamen zu Fall; die Waldbrölerin wurde mit schweren - der Bonner mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

