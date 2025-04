Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Autofahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Engelskirchen (ots)

In der Nacht von Dienstag (29. April) auf Mittwoch kam es auf der L302 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 27-jähriger Autofahrer aus Nümbrecht tödlich verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen war der junge Mann mit seinem Honda gegen 2:13 Uhr auf der L302 von der BAB-Anschlussstelle Engelskirchen kommend in Richtung Kaltenbach unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer aus dem Auto geschleudert und zog sich tödliche Verletzungen zu. Das Auto wurde total zerstört. Zum Zwecke der Beweis- und Spurensicherung wurde ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Köln hinzugezogen. Die Sperrung der L302 dauert zur Zeit (8:45 Uhr) noch an.

