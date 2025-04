Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Ein Verletzter bei Unfall im Einmündungsbereich

Bild-Infos

Download

Wiehl (ots)

Ein 81-jähriger Wiehler wollte am Dienstag (29. April) gegen 13:20 Uhr mit seinem Skoda von der Bibersteiner Straße nach links auf die L336 in Richtung Brüchermühle abbiegen. Dabei kollidierte er mit dem Dacia einer 39-Jährigen aus Morsbach, die auf der bevorrechtigen L336 in Richtung Wiehl unterwegs war. Die Morsbacherin zog sich leichte Verletzungen zu. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell