Hauptzollamt Regensburg

HZA-R: A 3 im Visier: Regensburger Zoll zieht Drogen und Waffen aus dem Verkehr

Regensburg (ots)

Der Zoll in Regensburg hat in den letzten Wochen mehrere erfolgreiche Aufgriffe im Kampf gegen Drogen- und Waffenkriminalität gemacht. Es wurden zahlreiche Strafverfahren eingeleitet und verschiedene illegale Substanzen sowie Waffen sichergestellt. Die Kontrollen fanden auf verschiedenen Rastplätzen und Rastanlagen entlang der Autobahn A 3 statt.

27-jähriger Niederländer mit Betäubungsmitteln

Ein 27-jähriger Niederländer wurde mit seinem PKW auf der Reise von Ungarn zurück in die Niederlande kontrolliert. Auf die Frage nach mitgeführten Betäubungsmitteln bejahte der Fahrer. Bei der Kontrolle fanden die Zöllner 43,5 Einheiten von LSD (sog. "LSD-Trips") und 50 Tabletten à 10 mg Methylfenidat. Für das Methylfenidat, besser bekannt unter dem Markennamen "Ritalin", lag eine Bescheinigung vor, die zwar den Besitz in den Niederlanden, jedoch nicht in Deutschland, erlaubte. Beide Drogenarten wurden sichergestellt.

Hintergrundinformation:

1. Methylfenidat, besser bekannt unter dem Markennamen Ritalin, ist ein Medikament, das Menschen hilft, sich besser zu konzentrieren. Es wird oft bei Kindern und Erwachsenen eingesetzt, die eine Krankheit namens ADHS (Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung) haben. Es kann auch bei einer anderen Krankheit, der Narkolepsie, helfen, bei der die Menschen plötzlich sehr müde werden. 2. LSD-Trips bezeichnet sowohl das LSD-"Blotter"-Papier selbst als auch den Zustand der Wahrnehmungsveränderungen oder Halluzinationen, die der Konsum von LSD auslöst.

28-jähriger Rumäne mit Drogen und Schreckschusspistolen

Ein 28-jähriger Rumäne wurde mit einem PKW mit tschechischen Kennzeichen kontrolliert, als er von Tschechien nach Italien unterwegs war. Bei der Kontrolle wurden 0,92 Gramm Marihuana und 0,56 Gramm Haschisch sichergestellt. Zudem entdeckten die Zöllner zwei Waffenkoffer im Kofferraum, die jeweils eine Schreckschusspistole und Munition enthielten. Beide Waffen hatten nicht das erforderliche Prüfzeichen und der Fahrer konnte keine Erlaubnis zum Transport nach Deutschland vorweisen. Die Sachbearbeitung wurde an die Straf- und Bußgeldstelle Bamberg übergeben.

25-jähriger Österreicher mit LSD

Ein 25-jähriger Österreicher wurde auf der A 3 in Fahrtrichtung Passau kontrolliert, als er von einem Besuch bei einem Freund auf dem Weg nach Hause war. Er verneinte die Frage nach mitgeführten Waffen oder Betäubungsmitteln. Bei der Kontrolle fanden die Zöllner fünf LSD-Trips sowie einen sog. "Crusher" mit Marihuana-Rückständen in einer Tasche im Kofferraum.

Hintergrundinformation: Ein "Crusher" ist ein Gerät, das zum Zerkleinern von Pflanzenmate-rial, wie zum Beispiel Cannabis, verwendet wird.

Zwei 18-Jährige mit Amphetamin

Ein 18-jähriger Niederländer und ein 18-jähriger Pole wurden ebenfalls auf der A 3 kontrolliert. Beide gaben an, auf dem Weg zurück in die Niederlande zu sein. Sie verneinten die Frage nach mitgeführten Waffen oder Betäubungsmitteln. Bei der Kontrolle fanden die Zöllner ein Gramm Amphetamin in der Hosentasche des Beifahrers sowie drei leere Tüten mit Amphetamin-Rückständen im Fahrzeug.

Hintergrundinformation:

Ein Gramm Amphetamin reicht je nach Dosisaufteilung für etwa 50 bis 100 Einzeldosen aus. Üblicherweise werden zwischen 10 und 20 Milligramm Amphetamin als eine Dosis angesehen.

Gegen alle kontrollierten Personen wurden Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz eingeleitet.

"Unsere Kontrollen entlang der A 3 tragen entscheidend dazu bei, den illegalen Drogen- und Waffenhandel zu stoppen und die Sicherheit auf unseren Straßen zu erhöhen. Wir werden auch weiterhin mit voller Entschlossenheit gegen kriminelle Aktivitäten vorgehen, die die Sicherheit und Gesundheit der Menschen gefährden.", so der Leiter des Hauptzollamts Regensburg, Leitender Regierungsdirektor René Matschke.

