HZA-R: Wichtige Personaländerung in der Zollverwaltung Furth im Wald: Thomas Schell übernimmt Leitung der Kontrolleinheit Verkehrswege Furth im Wald

Regensburg

Die KEV (Kontrolleinheit Verkehrswege) in Furth im Wald hat einen neuen Leiter: Thomas Schell, 54 Jahre alt, verheiratet und Vater von vier Kindern. Er trat die Nachfolge von Karlheinz Englert an, der sich bald, nach seiner aktuellen Freistellungsphase, offiziell in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden wird.

Thomas Schell verfügt über eine langjährige und vielfältige Erfahrung im Zollwesen. Nach seinem Studium war er von 1993 bis 2004 in der Warenabfertigung an verschiedenen Zollämtern an der Grenze zu Tschechien tätig, vornehmlich in Furth im Wald. Mit dem Beitritt von Tschechien zur EU im Jahr 2004 wechselte er zur Finanzkontrolle Schwarzarbeit in Furth im Wald, wo er bis 2018 tätig war. Anschließend bekleidete er die Position des stellvertretenden Leiters der KEV, bevor er die Leitung vollständig übernahm.

Auch der Bürgermeister von Furth im Wald, Sandro Bauer, besuchte zu diesem Anlass den neuen KEV-Leiter und wünschte ihm viel Erfolg für seine neuen Aufgaben. Nach einem kurzen Austausch über die aktuellen Neuigkeiten beider Seiten, betonte der Bürgermeister die Bedeutung der engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Stadt und den Behörden: "Ich bin zuversichtlich, dass wir mit Thomas Schell als neuem Leiter der KEV eine konstruktive und erfolgreiche Zusammenarbeit fortführen werden. Sein langjähriges Engagement und seine Fachkenntnisse sind eine Bereicherung für Furth im Wald und die gesamte Region."

Thomas Schell zeigte sich erfreut und versprach, sich auch weiterhin mit vollem Einsatz für die Sicherheit und Ordnung in der Region einzusetzen.

Zusatzinformation über die KEV Furth im Wald: Die KEV ist eine operative Einheit des Zolls, die für die Überwachung des grenzüberschreitenden Verkehrs und die Bekämpfung von Schmuggel sowie anderen Zollverstößen verantwortlich ist. Die KEV Furth im Wald spielt dabei eine zentrale Rolle an der bayrisch-tschechischen Grenze.

