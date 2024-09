Hauptzollamt Regensburg

HZA-R: Wichtige Personaländerung in der Zollverwaltung Selb: Günter Schnabel übernimmt Leitung des Kontrollraumes Nord beim Hauptzollamt Regensburg

Regensburg (ots)

Die Zollverwaltung in Selb steht unter neuer Führung: Seit dem 1. August 2024 ist Zollamtsrat Günter Schnabel der neue Leiter des Kontrollraumes Nord des Hauptzollamts (HZA) Regensburg. In dieser Funktion ist er verantwortlich für die Kontrolleinheit Verkehrswege (KEV) Selb sowie die Kontrolleinheit Sprechfunkzentrale in Hof. Schnabel tritt die Nachfolge von Zollamtsrat Johannes Kopp an, der innerhalb des Hauptzollamts in ein anderes Sachgebiet wechselte.

Günter Schnabel, 56 Jahre alt, stammt aus dem Landkreis Hof, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Der erfahrene Zollbeamte begann vor 35 Jahren seinen Dienst beim Zoll. Nach seinem Studium war er in verschiedenen Zollämtern tätig. Zuletzt verrichtete er 20 Jahre lang Dienst bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit in Hof.

Am 18. September 2024 wurde Günter Schnabel zu einem Antrittsbesuch im Rathaus der Stadt Selb von Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch empfangen. Oberbürgermeister Pötzsch begrüßte die nahtlose Neubesetzung dieser wichtigen Position und betonte: "Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und stets eine glückliche Hand. Ich freue mich auf eine sehr gute Zusam-menarbeit im Sinne unserer Stadt."

Zudem unterstrich Pötzsch die Bedeutung der verschiedenen "Blaulichtorganisationen" für die Sicherheit in Selb und lobte die langjährige, reibungslose Zusammenarbeit zwischen dem Zoll und der Stadt, insbesondere in Bezug auf die Anmietung des Bürogebäudes der KEV Selb.

Mit Günter Schnabel erhält die Zollverwaltung in Selb einen erfahrenen und kompetenten Leiter, der sich den kommenden Herausforderungen mit Engagement und Expertise widmen wird.

Original-Content von: Hauptzollamt Regensburg, übermittelt durch news aktuell