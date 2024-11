Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 24-Jähriger randaliert, beleidigt und leistet Widerstand

Pößneck (ots)

Am Donnerstag beschäftigte ein bereits hinreichend polizeibekannter 24-Jähriger die Kolleginnen und Kollegen der Schleizer Polizei anhaltend. Ursächlich war, dass der nunmehr Beschuldigte gegen 09 Uhr im Bereich der Breiten Straße in Pößneck unter Vorhalt eines messerähnlichen Gegenstandes einem 17-Jährigen die Mütze abnahm und damit flüchtete. Anschließend kam es noch zu mehreren Diebstahlshandlungen im Pößnecker Stadtgebiet- von mindestens einem PKW entwendete er mutmaßlich die Kennzeichen, stahl in einem Drogeriemarkt und beschädigte ein abgestelltes Motorrad, indem er es umschmiss. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte der 24-Jährige die Polizeibeamten andauern und leistete während der Festnahme Widerstand. Dadurch wurde ein Beamter verletzt und begab sich anschließend in ärztliche Behandlung. Aufgrund eines Alkohol-und Drogenkonsums wurde bei dem Beschuldigten eine Blutprobenennahme durchgeführt und er erhält mehrere Strafanzeigen. Eine Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft erfolgte, doch wurde der Täter am Freitagmorgen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

