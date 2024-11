Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Radfahrer

Rudolstadt (ots)

Am Donnerstag, gegen 15.50 Uhr, beabsichtigte die 56-jährige Fahrerin eines PKW in Rudolstadt in der Oststraße von dem Parkplatz eines Supermarktparkplatzes nach rechts in Richtung Cumbach abzubiegen. Dabei übersah sie den von rechts auf dem Gehweg mit dem Fahrrad fahrenden 16-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Der Jugendliche zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

