Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Unfälle mit Pedelecs am Maifeiertag

Waldbröl (ots)

Am Abend des 01. Mai (Donnerstag) verunfallten zwei Personen mit ihren Pedelecs. Gegen 17:45 Uhr war ein 12-Jähriger mit seinem Zweirad auf der Vennstraße in Richtung der Straße "Kalkberg" unterwegs. Laut einer Zeugenaussage touchierte der 12-jährige Waldbröler den Bordstein und kam zu Fall. Der 12-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Keine zwei Stunden später, gegen 19:30 Uhr, stürzte auf einem land- und forstwirtschaftlichen Weg oberhalb der Ortschaft "Ruh" ein 27-Jähriger aus Nümbrecht mit seinem Pedelec. Der Nümbrechter wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

