Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Einbruch und Zeugenaufruf wegen gelösten Radmuttern

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Osterburken: Zeugen nach Einbruch gesucht

Unbekannte brachen am Donnerstag in ein Mehrparteienhaus in Osterburken ein. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen 6 Uhr und 17:30 Uhr verschafften sich der oder die Einbrecher auf unbekannte Weise Zugang zu dem Gebäude in der Straße "Am Zehntkeller", öffneten einen Verwaltungsraum und brachten dort die Schlüssel zu mehreren Wohneinheiten an sich. Mehrere Wohnungen wurden mit den Schlüsseln betreten, eine Wohnung wurde von den Unbekannten gewaltsam geöffnet. Die Täter erbeuteten Handys, Zigaretten und weitere Wertgegenstände. Zeugen, die am Donnerstag rund um die Straße "Am Zehntkeller" verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeipräsidium Buchen zu melden.

Walldürn: Radmuttern von Unbekanntem gelockert

Der Polizeiposten Walldürn sucht nach Zeugen, nachdem eine unbekannte Person in den vergangenen Tagen die Radmuttern eines geparkten VWs löste. Der Wagen stand zwischen 17:30 Uhr am Dienstag und 6 Uhr am Donnerstag in einer Hofeinfahrt im Mainzer Ring. In diesem Zeitraum lockerte der Unbekannte alle Radmuttern des linken Vorderreifens und nahm damit einen potentiell schweren Unfall in Kauf. Glücklicherweise bemerkte die Besitzerin durch das veränderte Fahrverhalten ihres Wagens die Manipulationen bevor es zu einem Unfall kommen konnte und informierte die Polizei. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06282 926660 beim Polizeiposten Walldürn zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell