Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Abstands- und Geschwindigkeitsmessungen

Hohenlohekreis (ots)

BAB 6/Bretzfeld: Abstands- und Geschwindigkeitskontrollen

Am Donnerstag wurden auf der Bundesautobahn (BAB) 6, zwischen dem Autobahnkreuz Weinsberg und der Anschlussstelle Bretzfeld, über einen Zeitraum von mehreren Stunden, Abstandskontrollen auf dem Parkplatz "Sommerhalden" durch die Verkehrspolizei Weinsberg durchgeführt. Es wurden gezielt Lkws und Sattelzüge in den Fokus genommen, die den erforderlichen Mindestabstand von 50 Metern nicht eingehalten haben. Hierbei konnten 75 Abstandsverstöße festgestellt werden. Im Rahmen der durchgeführten Kontrollen wurden darüber hinaus elf weitere Verstöße, mitunter gegen die Ladungssicherung und das Einhalten der Lenk- und Ruhezeiten, verzeichnet. In zwei Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt. Flankierend wurden zwischen den Anschlussstellen Bretzfeld und Öhringen Geschwindigkeitsmessungen vollzogen. Es wurden in diesem Zuge 6309 Fahrzeuge einer Messung unterzogen. 266 davon waren zu schnell unterwegs. Ein PKW-Fahrer passierte mit 142 km/h, bei erlaubten 100 km/h, die Kontrollstelle. Er muss nun mit einem Fahrverbot rechnen.

