POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Unfälle, Fahrraddiebstahl, Unfallflucht & Verkehrskontrollen

Leingarten: Fahrrad gestohlen - Zeugen gesucht

Bereits vor zwei Wochen wurde in Leingarten ein hochwertiges Fahrrad gestohlen. Der Besitzer hatte das Pedelec am Mittwoch, dem 9.April, gegen 20:30 Uhr am Fahrradabstellplatz des Bahnhofs Leingarten Mitte in der Brühlstraße abgestellt und gesichert. Als das Fahrrad gegen 23:30 Uhr wieder abgeholt werden sollte, wurde dessen Fehlen entdeckt. Vermutlich zerstörte eine unbekannte Person im Tatzeitraum das Kettenschloss des Fahrrads und nahm das Rad an sich. Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib des grauen Pedelec "Katmandu EXC" der Marke Cube geben können oder weitere Geschädigte, deren Rad ebenfalls von dem Fahrradabstellplatz in der Brühlstraße gestohlen wurde, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07138 810630

Flein: Rollerfahrer auf Dieselspur ausgerutscht

Ein 17-Jähriger wurde am Mittwochmorgen bei einem Unfall auf der Landesstraße 1100 bei Flein verletzt. Der Jugendliche fuhr gegen 6:30 Uhr die Serpentinen von der Fleiner Ortsmitte in Richtung Heilbronn entlang, als er in der letzten Kurve mit seinem Roller auf einer Dieselspur ausrutschte und stürzte. Rettungskräfte kümmerten sich um den Leichtverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr Flein kümmerte sich um die Beseitigung der Kraftstoffreste auf der Fahrbahn. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher der Dieselspur geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Heilbronn: Kontrollaktionen im Stadtgebiet

Die Arbeitsgruppe Poser und Raser des Polizeireviers Heilbronn führte am Donnerstagabend im Heilbronner Stadtgebiet und auf dem Zubringer der L1111 in Richtung Donnbronn zahlreiche Verkehrskontrollen durch. Dabei wurden zwölf Geschwindigkeitsverstöße geahndet. Der Tagesschnellste fuhr mit 120 km/h bei erlaubten 80 km/h. Auf der Mannheimer Straße beobachtete eine Streife gegen 22:45 Uhr wie sich zwei junge Männer mit ihren hochmotorisierten Audis ein Rennen vom Europakreisel stadteinwärts lieferten. Die beiden Audis konnten auf der Allee angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die Mobiltelefone und auch die beiden Audis zu Ermittlungszwecken beschlagnahmt. Laut § 315d StGB können verbotene Kraftfahrzeugrennen mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe geahndet werden.

Heilbronn: Rotes Auto beschädigt VW

Der Fahrer eines roten Pkws beschädigte am Mittwoch oder Donnerstag in der Heilbronner Herbststraße einen geparkten VW. Der Golf stand von 16:30 Uhr am Mittwochnachmittag bis 6 Uhr am Donnerstagmorgen am Fahrbahnrand. In dieser Zeit streifte der Lenker des unbekannten Wagens beim Vorbeifahren an dem VW entlang und verursachte dadurch einen Schaden in Höhe von rund 3.500 Euro. Anstatt seiner Personalien, hinterließ der Unbekannte rote Lackspuren. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Bad Rappenau: Citroen gegen Baum geprallt

Wohl eine Mischung aus überhöhter Geschwindigkeit und dem Konsum alkoholischer Getränke war am Donnerstagabend ursächlich für einen Verkehrsunfall bei Bad Rappenau. Ein 42-Jähriger fuhr gegen 18:30 Uhr auf der Kreisstraße 2043 von Obergimpern in Richtung Grombach, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und rechts von der Fahrbahn abkam. Beim Versuch zurück auf die Straße zu gelangen, übersteuerte der Mann seinen Citroen, überquerte die Straße und prallte auf der linken Fahrbahnseite gegen einen Baum. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Da der Verdacht aufkam, dass der 42-Jährige Alkohol getrunken haben könnte, wurden im Krankenhaus nicht nur seine Verletzungen behandelt, sondern auch eine Blutprobe abgenommen. Die bei dem Unfall entstandenen Schäden belaufen sich auf rund 50.000 Euro.

Heilbronn: Fahrzeug überschlagen

Auf der Ludwigsburger Straße in Heilbronn-Böckingen überschlug sich am Donnerstagabend ein Opel Astra. Ein 19-Jähriger fuhr gegen 21:30 Uhr auf der Landesstraße 1106 von Sontheim in Richtung Klingenberg. Kurz nach der Unterführung und dem Übergang in die Ludwigsburger Straße geriet der Opel zu weit nach links, weshalb der junge Mann gegenlenkte. Dabei geriet das Fahrzeug ins Schleudern und überschlug sich, bis es schließlich im Seitenstreifen auf dem Dach zum Stillstand kam. Der 19-Jährige und seine 17 Jahre alte Beifahrerin, schienen unverletzt, wurden von Rettungskräften zur Überprüfung aber dennoch in ein Krankenhaus gebracht. Der Opel musste abgeschleppt werden. Die Schäden daran können derzeit noch nicht beziffert werden.

