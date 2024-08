Polizei Köln

POL-K: 240822-1-K Nach Schüssen auf dem Wiener Platz - Polizei nimmt Tatverdächtigen kurz vor Ausstrahlung von Aktenzeichen XY fest

Köln (ots)

Nachtrag zu den Pressemitteilungen vom 2. Februar Ziffer 2, 20. April Ziffer 3, 19. August Ziffer 4

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5714916 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5769796 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5846601

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln gegen bekannt:

Nur wenige Stunden vor Ausstrahlung der Sendung "Aktenzeichen XY...Ungelöst" haben Streifenpolizisten einen 23 Jahre alten Tatverdächtigen am Mittwochnachmittag (21. August) in Holweide festgenommen. Der per Öffentlichkeitsfahndung gesuchte 23-Jährige war dem Streifenteam gegen 14.30 Uhr aufgefallen, nachdem die Beamten ein verdächtiges Fahrzeug auf der Hirtsieferstraße überprüft hatten.

Die anschließende Überprüfung seiner Personalien und der Abgleich mit den Fahndungsbildern führte schließlich zur Festnahme des mutmaßlichen Tatverdächtigen. Der in Köln wohnhafte Mann soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Rechtsgrundlage für die Verwendung der Bilder ist entfallen. Sie dürfen nicht weiterverwendet werden. (cw/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell