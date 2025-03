Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Unfallflucht nach Kollision auf Radweg

Schüttorf (ots)

Am Donnerstag gegen 21:16 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Radfahrer den Radweg der Bentheimer Straße in Schüttorf auf der falschen Seite in Richtung Bad Bentheim. In Höhe der Suddendorfer Straße kollidierte er mit einem 17-jährigen Radfahrer, der in Richtung Schüttorf abbiegen wollte. Beide stürzten infolge des Zusammenstoßes, wobei der 17-Jährige leicht verletzt wurde.

Der mutmaßliche Verursacher, augenscheinlich alkoholisiert, etwa 170 cm groß und mit einer dunklen Jacke, weißen Adidas-Schuhen sowie einer olivgrünen Hose bekleidet, setzte seine Fahrt unvermittelt fort.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/776600 in Verbindung zu setzen.

