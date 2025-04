Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Radfahrerin

Am 26.04.2025, gegen 12:45 Uhr, ist es auf der Oldenburger Landstraße in Delmenhorst zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin gekommen. Die 61-jährige Fahrerin eines Pkw Citroen wollte aus einem Zuwegungsweg in die Oldenburger Landstraße einbiegen und übersah hier die von links kommende 60-jährige Radfahrerin auf dem Gehweg. Es kam zu einem Zusammenstoß, woraufhin die Radfahrerin stürzte und sich leicht verletzte. Sie begab sich eigenständig in ein Krankenhaus.

