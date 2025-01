Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Auto geplündert und Hütte verwüstet

Menden (ots)

Auto geplündert

Am Bräukerweg haben Unbekannte am Dienstagmorgen zwischen 8:10-8:50 Uhr einen Rucksack aus einem Auto entwendet. In ihm befanden sich mehrere Ausweisdokumente und andere persönliche Gegenstände, wie der oder die Täter an den Rucksack gelangten ist bislang nicht bekannt. Die Polizei Menden nimmt Hinweise zur Tat entgegen und rät davon ab, wichtige Gegenstände im vermeintlich sicheren Fahrzeug zu lagern. (lubo)

Hütte verwüstet

Unbekannte verschafften sich zwischen Donnerstagmittag und Dienstagmorgen gewaltsam Zugang zu einer Lagerhütte der Stadt am Föhrling. Sie entwendeten die Lanze eines Hochdruckreinigers und beschrieben die Rückseite der Hütte mit einem Schriftzug. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell