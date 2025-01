POL-MK: Steinwerfer gesucht

Lüdenscheid (ots) - Brände am Montag Zwei Mal wurde die Polizei wegen brennender Gegenstände am Montag gerufen: Um kurz nach 19 Uhr brannte ein herrenloser Rucksack mit diversen Gegenständen an der Loher Straße. Gegen 20:40 Uhr wurde ein Müllcontainer an der Glatzer Straße vollständig durch Feuer zerstört. Nun sucht die Polizei Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Autos zerkratzt In der Nacht auf Montag wurden an acht Pkw Beschädigungen in Form von ...

