BPOLI-WEIL: Bundespolizei vollstreckt drei Haftbefehle und zieht über 12.000 Euro ein

Weil am Rhein / Lörrach (ots)

Innerhalb weniger Stunden vollstreckte die Bundespolizei an der Schweizer Grenze drei Haftbefehle. Da die Gesuchten die Geldstrafen bezahlen konnten, durften sie weiterreisen.

Am Mittwochabend (06.11.2024) gegen 20:00 Uhr, geriet ein 40-jähriger deutscher Staatsangehöriger am Grenzübergang Weil am Rhein - Otterbach in die Kontrolle. Von einem deutschen Gericht war er im vergangenen Jahr wegen Steuerhinterziehung zu einer Geldstrafe verurteilt worden, hatte jedoch nie bezahlt. Gegen 4.577 Euro konnte der in der Schweiz wohnhafte Mann seine Reise fortsetzen. Zwei Stunden später kontrollierten die Einsatzkräfte am Grenzübergang Lörrach - Stetten ein Fahrzeug bei der Einreise. Die Insassen, ein 28-jähriger tschechischer und ein 43-jähriger slowakischer Staatsangehöriger, waren wegen jeweils eines Verstoßes gegen das Markengesetzt zu Geldstrafen verurteilt worden. Da die Gesuchten weder die Strafen bezahlten, noch die Ersatzfreiheitsstrafen antraten, erließ die Staatsanwaltschaft Haftbefehle. Vor Ort konnte nicht nur der 43-Jährige seine Gerichtsschulden in Höhe von 3.640 Euro bezahlen, sondern auch sein Mitfahrer, welcher der Gerichtskasse 3.827 Euro schuldig geblieben war. Durch das Bezahlen ersparten sich die Männer mehrmonatige Ersatzfreiheitsstrafen.

