Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Ahlhorn - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person in Ahlhorn

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 26.04.2025, gegen 15:30 Uhr befuhr eine 43-Jährige aus Großenkneten die Straße Bakler Berg in Großenkneten OT Ahlhorn in Richtung Visbeker Straße. In einer Rechtskurve kam sie mit ihrem Pkw zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, lenkte gegen und kollidierte anschließend links neben der Fahrbahn frontal mit einem Baum. Durch den Zusammenstoß wurde die 43-Jährige schwer verletzt. Aufgrund ihrer Verletzungen wurde die verletzte Fahrzeugführerin mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Pkw wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Der entstandene Schaden wird auf ca. 15.000,- EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell