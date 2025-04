Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Friedliche Versammlung in der Hammer Innenstadt

Hamm (ots)

In der Spitze rund 160 Menschen kamen am Freitag, 4. April, auf dem Martin-Luther-Platz zusammen, um an einer angemeldeten Versammlung der Alevitischen Gemeinden Hamm mit dem Thema "Für Demokratie und Menschenrechte in der Türkei" teilzunehmen.

Nach mehreren Rede- und Musikbeiträgen auf einer Bühne wurde die friedliche und störungsfrei verlaufende Versammlung gegen 19 Uhr beendet. Bereits ab 17.30 Uhr wurden mehrere Straßen rund um den Versammlungsort gesperrt. Es kam nur zu geringen Verkehrsbehinderungen. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell