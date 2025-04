Lübeck (ots) - Am 24.04.2025 gegen 02.50 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem brennenden Pkw im Hudekamp gerufen. Der Brand konnte abgelöscht werden, Personen kamen nicht zu Schaden. Noch vor Ort stellten Polizeibeamte einen 27-jährigen Lübecker fest. Dieser war bereits zuvor in der Nacht in Zusammenhang mit einer Sachbeschädigung kontrolliert worden . Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung. Gegen ...

