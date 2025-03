Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Tag der Kriminalitätsopfer - Die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/ Holzminden informiert mit dem "Weißen Ring e.V." gemeinsam zum Thema "Digitale Gewalt in Beziehungen"

Ein Dokument

Hameln (ots)

Bürgerinnen und Bürger die Opfer von Straftaten geworden sind, müssen nicht alleine mit der manchmal lebensverändernden Situation umgehen. Hier können in Zusammenarbeit der "Weißer Ring e. V." als Opferhilfeorganisation und die Polizei helfen. In welchen Fällen diese Hilfe in Anspruch genommen werden kann und woraus sie besteht, kann am Samstag, 22.03.2025 in der Zeit von 11:00 - 18:00 Uhr an dem Infostand in der Stadtgalerie Hameln erfahren werden. Das Thema "Digitale Gewalt in Beziehungen" stellt am kommenden Samstag einen Schwerpunkt am Informationsstand dar. Hierbei wird unter anderem auf das Thema Cybermobbing eingegangen. Dabei nutzen Täter(innen) das Internet- und Mobiltelefondienste zum Bloßstellen und Schikanieren ihrer Opfer auch in Beziehungen. Der "Weißer Ring e. V." sowie die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/ Holzminden stehen am Samstag für einen regen Gesprächsaustausch zur Verfügung und freuen sich über Ihren Besuch.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell