LKA-NRW: Fahndungserfolg nach Tötungsdelikt in Bielefelder Innenstadt

Düsseldorf (ots) - Bei einer europaweiten Aktion koordiniert von Europol und Eurojust unterstützte das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen (LKA NRW) in Zusammenarbeit mit der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf bei der Festnahme eines Verdächtigen am frühen Dienstagmorgen (2.7.) in NRW. Zeitgleich ...

mehr