Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Hameln (ots)

Am Samstag (15.03.2025) ereignete sich im Zeitraum zwischen 16:50 Uhr und 22:30 Uhr ein Einbruch in ein Einfamilienhaus im "Eichhörnchenweg" in Hameln. Unbekannte Täter nutzten hierbei die Abwesenheit der Hausbewohner aus und verschafften sich gewaltsam Zugang zum Wohnobjekt. Hier durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck. Die genaue Schadenshöhe ist aktueller Bestandteil der Ermittlung. Die Täter wurden hierbei durch eine Bewohnerin gestört und verließen das Haus fluchtartig in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Die Polizei Hameln hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt tätigen können. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 05151-933-222 mit der Polizei in Hameln in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell