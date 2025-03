Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der PI Hameln-Pyrmont/ Holzminden: Ermittlungen nach Todesfall in Hamelner Innenstadt

Hameln (ots)

Am Freitag (14.03.2025) wurde der Einsatzleitstelle, gegen 21:15 Uhr, ein medizinischer Notfall im Bereich des "Pferdemarktes" in Hameln gemeldet. Vor Ort konnte ein 57 Jahre alter Mann in medizinischer Notlage aufgefunden werden. Trotz Reanimationsversuchen durch den alarmierten Rettungsdienst verstarb der Mann anschließend im Krankenhaus. Der Polizei lagen am Abend Erkenntnisse vor, dass der Mann kurz zuvor an einer Auseinandersetzung mit Jugendlichen aus Hameln und Emmerthal beteiligt gewesen war. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung und die Aufklärung, inwiefern diese im Zusammenhang mit der medizinischen Notlage stand, waren Bestandteil der ersten Ermittlungen in der Nacht. Diese haben keinen dringenden Tatverdacht gegen die Jugendlichen ergeben. Der Leichnam wurde heute Vormittag durch die Rechtsmedizin in Hannover obduziert. Die Obduktion hat keine Hinweise auf eine äußere Gewalteinwirkung erbracht. Ein Fremdverschulden wird derzeit ausgeschlossen. Es ist davon auszugehen, dass der stark vorerkrankte Mann aus innerer Ursache verstarb.

