POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 13-Jährigen

Lippstadt (ots) - Bereits am Donnerstag, 27.02.2025, kam es zwischen 21:30 Uhr und 22:30 Uhr zu einem Raubdelikt in der Poststraße. Ein 62-jähriger Lippstädter befand sich auf dem Heimweg, als er plötzlich einen Tritt in seinem Rückenbereich spürte und zu Boden fiel. Ein bislang unbekannter Mann trat ihn noch mehrfach in den Bauch und entwendete dem Lippstädter die Geldbörse, die er in seiner Gesäßtasche aufbewahrte. In der hellblauen Ledergeldbörse befand sich ...

