Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geldbörse geraubt

Lippstadt (ots)

Bereits am Donnerstag, 27.02.2025, kam es zwischen 21:30 Uhr und 22:30 Uhr zu einem Raubdelikt in der Poststraße. Ein 62-jähriger Lippstädter befand sich auf dem Heimweg, als er plötzlich einen Tritt in seinem Rückenbereich spürte und zu Boden fiel. Ein bislang unbekannter Mann trat ihn noch mehrfach in den Bauch und entwendete dem Lippstädter die Geldbörse, die er in seiner Gesäßtasche aufbewahrte. In der hellblauen Ledergeldbörse befand sich der Ausweis des Geschädigten sowie Bargeld und eine Bankkarte. Nach dem Angriff flüchtete der Unbekannte mit seiner Tatbeute in Richtung Innenstadt. Der Täter kann lediglich als schlank und klein beschrieben werden. Zeugen, die Hinweise zu der Tat und/oder zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02941/91000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell