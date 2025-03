Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Schlachthof

Lippstadt (ots)

In der Nacht zum Freitag drangen bislang unbekannte Täter in den Verkaufsraum eines fleischverarbeitenden Betriebes in Lippstadt ein. Die Täter beschädigten dort zwei Wechselgeldautomaten und entwendeten aus diesen Geldkassetten. Der Schaden wurde am Freitagmorgen durch den 53-jährigen Geschäftsinhaber bemerkt und der Polizei gemeldet. Die Geldkassetten wurden am Vortag der Tat geleert, sodass die Täter vermutlich ohne Beute flüchteten. An den Wechselgeldautomaten entstand ein hoher Sachschaden. Bereits im vergangenen Jahr kam es in dem Betrieb zu einer ähnlichen Tat. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Lippstadt oder unter der Telefonnummer 02941/91000 zu melden.

