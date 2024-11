Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Festnahme nach Diebstahl aus einem Einkaufsgeschäft

Pforzheim (ots)

Insgesamt vier mutmaßliche Tatverdächtige haben Polizeibeamte am Donnerstagabend in der Pforzheimer Innenstadt festgenommen.

Nach bisherigem Sachstand entwendeten gegen 17:00 Uhr drei Frauen im Alter zwischen 23 und 41 Jahren Kleidungsstücke von einem in der Westlichen Karl-Friedrich-Straße gelegenen Einkaufsgeschäft. Ein aufmerksamer Ladendetektiv bemerkte den Diebstahl und folgte den Frauen. Kurze Zeit später konnte er beobachten wie diese das Diebesgut an zwei weitere tatverdächtige Männer übergaben. Durch eine unmittelbar eingeleitete Fahndung des Polizeireviers Pforzheim-Nord konnten die drei Frauen und ein Mann vorläufig festgenommen werden. Einem der beiden Männer gelang die Flucht. In den mitgeführten Taschen befanden sich weitere Kleidungsstücke von mehreren Einkaufsgeschäften. Die Ermittlungen des Polizeireviers Pforzheim, auch zur Schadenshöhe, dauern an. Die Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen auf freiem Fuß entlassen.

Inka Schönleber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell