Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebstahl in Wohnung

Soest (ots)

In der Nacht zum Freitag gelangten bislang unbekannte Täter durch eine unverschlossene Kellertür in die Wohnung eines Soester Paares. Während die Bewohner des Hauses schliefen, entwendeten die Täter aus der Wohnung Schmuck und Bargeld in einem Wert von mehreren Hundert Euro. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Soest oder unter der Telefonnummer 02921/91000 zu melden.

