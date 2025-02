Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Autoaufbrecher in Stade auf frischer Tat festgenommen, Erneut Kupferdiebstahl in Harsefeld, Unbekannte brechen in Wischhafener Hobbywerkstatt ein, Einbrecher in Gewerbegebäude in Hammah

Stade (ots)

1. Autoaufbrecher in Stade auf frischer Tat festgenommen

In der vergangenen Nacht wurde der Polizei durch einen aufmerksamen Zeugen gegen kurz vor 03:45 ein gerade stattfindender Autoaufbruch in der Wilhelm-Raabe-Straße in Stade gemeldet. Als kurz danach die ersten Polizeibeamten am Tatort eintrafen, konnten sie einen amtsbekannten 27-jährigen jungen Mann aus Stade im Fahrzeug antreffen und vorläufig festnehmen. Er wurde in den Stader Polizeigewahrsam eingeliefert und muss sich hier heute erkennungsdienstlichen Maßnahmen und ersten Vernehmungen unterziehen. Bei seiner Durchsuchung wurden mutmaßliches Tatwerkzeug sowie andere Beweismittel und Drogen aufgefunden und sichergestellt. Ob der 27-Jährige auch noch für andere Autoaufbrüche aus der Vergangenheit in Frage kommt, ist Gegenstand der jetzt beim Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Stade laufenden Ermittlungen.

2. Erneut Kupferdiebstahl in Harsefeld

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende zwischen Freitagabend 20:00 h und Montagmorgen 08:00 h in Harsefeld in der Friedrich-Huth-Straße von zwei benachbarten Gebäuden jeweils die Kupferfallrohre abmontiert und mitgenommen. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter 04164-888260.

3. Unbekannte brechen in Wischhafener Hobbywerkstatt ein

Unbekannte haben in Wischhafen im Köckweg in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gewaltsam ein Garagentor aufgebrochen und konnten so in eine dortige Hobbywerkstatt eindringen. Hier wurden mehrere MAKITA-Akkugeräte sowie fünf dazugehörige Akkus und ein E-Scooter entwendet. Der angerichtete Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Freiburg unter der Rufnummer 04779-926920.

4. Einbrecher in Gewerbegebäude in Hammah

Am gestrigen späten Abend in der Zeit gegen 22:10 h sind drei bisher unbekannte Täter auf das Gelände einer Elektrotechnikfirma im Gewerbegebiet Ostereichen in Hammah gelangt und haben eine Tür zu einer Gewerbehalle aufgebrochen. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden von ihnen dann mehrere Klappleitern entwendet und mitgenommen. Der angerichtete Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro beziffern lassen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-606080.

