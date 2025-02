Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Messing-Schiffschraube von Leuchtturm-Museum im Alten Land entwendet

Stade (ots)

Unbekannte haben zwischen Mittwoch, den 12.02., 10:00 h und Freitag, den 14.02., 10:00 h im Alten Land in Hollern-Twielenfleth am Elbdeich vom Gelände des dortigen Leuchttum-Museums eine ca. 100 kg schwere Messing-Schiffschraube entwendet. Die Schraube war der Teil der maritimen Exponate, die auf dem Gelände des kleinen Museums ausgestellt sind. Zum Abtransport des Diebesgutes müssen die Täter mit einem passenden Transportfahrzeug oder Anhänger am Tatort gewesen sein.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnten oder die Angaben über den Verbleib der Schiffsschraube machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Steinkirchen unter der Rufnummer 04142-898130 zu melden.

