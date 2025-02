Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Scheune in Stade-Haddorf abgebrannt - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Am gestrigen Samstag den 15.02. wurde in den frühen Abendstunden gegen kurz nach 18:45 h der Feuerwehr und der Polizei der Brand einer Scheune in Stade Haddorf im Mittelsdorfer Weg gemeldet.

Als die ersten Einsatzkräfte beider Züge der Feuerwehr Stade und der alarmierten Ortswehren aus Wiepenkathen, Hammah, Mittelsdorf und Estorf am Brandort eintrafen, stand die ca. 400 m2 große Lagerhalle, die als Lagerplatz für mehrere Anhänger, eine große Menge Kaminholz sowie diverse Heu- /Strohballen und Baumaterial dient, bereits hell in Flammen.

Durch den schnellen Einsatz der ca. 120 eingesetzten Feuerwehrleute konnte verhindert werden, dass die gesamte Hallenkonstruktion und der Inhalt komplett ausbrennen konnte.

Das Ablöschen von Heu- /Strohballen und dem Holzhaufen gestaltet sich durch innen liegende Glutnester zunächst schwierig. Erst durch den Einsatz eines Baggers können die Materialen auseinandergeräumt, abtransportiert und somit vollständig abgelöscht werden. Teile des Kaminholzes werden dazu im Bereich des dortigen Feldes abgeladen.

Der durch den Brand entstandene Schaden wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt.

Polizeibeamte haben noch vor Ort die ersten Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Brandausbruch in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

