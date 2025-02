Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Reihenhaus in Stade ausgebrannt - Brandursache Brandstiftung - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft, 17-jähriger Mopedfahrer bei Unfall in Klein Wangersen schwer verletzt

Stade (ots)

1. Reihenhaus in Stade ausgebrannt - Brandursache Brandstiftung - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Am gestrigen frühen Morgen gegen 05:20 h wurde der Feuerwehr und der Polizei ein Brand in einem Reihenhaus im Sprehenweg in Stade-Hahle gemeldet.

Durch den schnellen Einsatz der über 100 eingesetzten Feuerwehrleute beider Züge der Ortsfeuerwehr der Hansestadt Stade sowie der Ortswehren aus Wiepenkathen, Hagen, Bützfleth und Bützflether Moor, die unter schwerem Atemschutz die Brandbekämpfung vornehmen mussten, konnte das Feuer schließlich gelöscht werden, bevor es auf die direkt angrenzenden Reihenhäuser übergreifen konnte.

Das Haus brannte vollständig aus und ist jetzt unbewohnbar. Der Gesamtschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen von Feuerwehr und Polizei auf ca. 200.000 Euro belaufen. (wir berichteten)

Im Laufe der Brandermittlungen kam der Verdacht auf, dass der 47-jährige Hausbewohner das Feuer selbst gelegt haben könnte.

Er wurde am gestrigen Donnerstag nach Hinweis aus der Bevölkerung in einem Linienbus in der Stader Innenstadt vorläufig festgenommen und zunächst ins Elbeklinikum eingeliefert. Nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung und ersten Vernehmung wurde er am heutigen Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stade dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Stade vorgeführt . Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl und der Stader wurde anschließend ein eine niedersächsische Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung dauern weiter an.

2. 17-jähriger Mopedfahrer bei Unfall in Klein Wangersen schwer verletzt

Am heutigen frühen Morgen gegen kurz nach 0730 h ist es in Klein Wangersen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 17-jähriger Mopedfahrer schwer verletzt wurde.

Zu der Zeit wollte ein 20-jähriger Golffahrer aus Ahlerstedt mit seinem PKW von der Straße nach links auf eine Grundstückszufahrt abbiegen und übersah dabei vermutlich den entgegenkommenden Mopedfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 17-Jährige Simsonfahrer schwer verletzt wurde.

Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er ins Stader Elbeklinikum eingeliefert.

Der Golf und das Moped wurden erheblich beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Foto in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell